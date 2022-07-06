برلماني تركي معارض بشأن استخدام نائب أردوغان في الحزب طائرة رئاسية: وا أسفاه!

قدم البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، يونس إمره، استجوابا، بشأن استخدام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، طائرة رئاسية، رغم عدم شغله أي منصب رسمي.

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يشار إلى أن بن علي يلدريم يعد "آخر رئيس وزراء تركيا، مع إلغاء نظام الحكم البرلماني، واستقال من رئاسة البرلمان عام 2019 من أجل الترشح في الانتخابات البلدية والمنافسة على منصب عمدة بلدية إسطنبول الذي خسره لصالح أكرم إمام أوغلو".

ووجه النائب المعارض الاستجواب إلى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، متسائلا عن سبب استخدام يلدريم طائرة رئاسية خلال سفره إلى ولاية قيصري التركية.

وقال بهذا الشأن: "هل يمكن أن يكون هناك مثال أكثر خطورة على الاستخدام غير المعقول للموارد العامة في التجمعات والأنشطة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية؟ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ومن يرافقه يسافرون على متن مروحية رئاسية للعمل الحزبي".

ورأى البرلماني التركي المعارض أن هذا الأمر "يحدث في الوقت الذي لا يمكن للمواطنين استخدام سياراتهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، ولا يمكنهم الذهاب إلى مسقط رأسهم لقضاء العطلة".

وتساءل إمره في هذا السياق قائلا: "بمال من هذا الأبهة والرفاهية؟ أليس من المخجل ما يحدث؟ هل هذه هي الطريقة التي تصرف بها أموال الفقراء، والضرائب المقطوعة من أسنان المواطنين؟ يا أسفاه".

وطرح النائب التركي المعارض تساؤلات "حول تكلفة المروحية المخصصة لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم في ذلك اليوم، وهل يوجد تشريع يبيح لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية أو نواب الرئيس استخدام الممتلكات العامة للدولة للأغراض الحزبية والفردية؟ وماذا ستكون عقوبة هذا السلوك؟".

المصدر: زمان