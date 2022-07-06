الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1500 رحلة إضافية

ألغت الخطوط الجوية البريطانية 1500 رحلة إضافية، معظمها كانت مقررة لشهر يوليو.

وستؤثر موجة الإلغاءات التي تمت خلال الأسابيع الماضية، على عشرات الآلاف الذين يأملون في السفر هذا الصيف من مطاري هيثرو وغاتويك البريطانيين.

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وكانت صناعة الطيران تعاني مع نقص الموظفين خلال انتعاش الطلب على السفر الجوي.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد ألغت في وقت سابق 10٪ من الرحلات المجدولة بين أبريل وأكتوبر الأول، لكنها قالت إنه "للأسف" هناك حاجة إلى مزيد من الإلغاءات".

وقال متحدث باسم الشركة، وهي أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة: "لقد اتخذنا إجراءات وقائية في وقت سابق من هذا العام لتقليل جدولنا الصيفي لتزويد العملاء بأكبر قدر ممكن من الإشعارات بشأن أي تغييرات في خطط سفرهم".

وأضاف: "بما أن صناعة الطيران بأكملها لا تزال تواجه الفترة الأكثر تحديا في تاريخها، فمن المؤسف أنه أصبح من الضروري إجراء بعض الإلغاءات الإضافية".

وقالت شركة النقل الجوي إنها على اتصال مع العملاء "للاعتذار وعرض إعادة الحجز في موعد مختلف أو إعادة ثمن الحجز".

ومن المتوقع أن تعلن الخطوط الجوية البريطانية عن المزيد من الإلغاءات خلال الصيف قبل الموعد النهائي.

وتأتي الإلغاءات في الوقت الذي يتخذ فيه المئات من موظفي التسجيل للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو قرارا بشأن مواعيد الإضراب التي قد تؤثر بشكل أكبر على ذروة فترة السفر في عطلة المدرسة الصيفية.

وفقدت العديد من الوظائف في صناعة الطيران خلال جائحة كوفيد، وقد ثبت أن تعيين عدد كاف من الموظفين في الوقت المناسب، للتعامل مع الزيادة في الطلب على السفر، أمر صعب بالنسبة لشركات الطيران والمطارات.

المصدر: شبكة "بي بي سي" البريطانية