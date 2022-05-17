الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من 120 رحلة

ألغت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 120 رحلة قصيرة ومتوسطة المدى من وإلى قاعدتها الرئيسية، مطار هيثرو في العاصمة لندن، وذلك بسبب نقص الموظفين المرتبط بكورونا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه تم إلغاء 26 رحلة جوية محلية، بما في ذلك ثلاث رحلات ذهابا وإيابا من مطار هيثرو إلى كل من أبردين وإدنبره. كما تم إلغاء 98 رحلة دولية، بما في ذلك ثلاث رحلات ذهابا وإيابا إلى كل من أمستردام وجنيف وباريس.

وأوضحت الخطوط البريطانية أن جميع عمليات إلغاء الرحلات مخططة مسبقا وأنه تم إخطار الركاب مسبقا، مع استبعاد بعض رحلات المغادرة من الجداول قبل عدة أسابيع.

إلى جانب الإلغاءات من قبل الخطوط الجوية البريطانية، قامت شركة "إيزي جيت"، بإلغاء حوالي 30 رحلة من وإلى قاعدتها الأكبر، مطار غاتويك.

المصدر: "الإندبندنت"