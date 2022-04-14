مرة جديدة.. إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات المملكة المتحدة

أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية اليوم الخميس، من مطارات المملكة المتحدة، بعد حصول الأمر نفسه الأسبوع الماضي نتيجة نقص الموظفين.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية و"إيزي جيت" أكثر من 80 رحلة جوية بينهما من قاعدتيهما الرئيسيتين في مطاري هيثرو وغاتويك.

وأشارت الشركتين إلى أن الركاب تلقوا إخطارً بإلغاء الرحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين، بسبب مشكلات في الموارد، وأفادتا بأن نقص الموظفين بسبب المرض هو السبب الرئيسي لهذه المشاكل.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية 52 رحلة محلية وأوروبية وشمال أفريقية من وإلى مطار هيثرو حتى الآن، بما في ذلك وجهات العطلات الرئيسية مثل مراكش وبالما دي مايوركا ولارنكا في قبرص.

وألغت "إيزي جيت" 30 رحلة على الأقل حتى الآن من مطار غاتويك، وهي تشمل وجهات العطلات الرئيسية في اليونان.

المصدر: "الإندبندنت"