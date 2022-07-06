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مقاطعة زابوروجيا تدعو الأوكرانيين للقدوم إلى مناطقها المحررة

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مقاطعة زابوروجيا تدعو الأوكرانيين للقدوم إلى مناطقها المحررة
Sputnik
مدينة ميليتوبول، مقاطعة زابوروجيه
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دعا فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيا الأوكرانيين المطلوبين للخدمة في قوات كييف، للقدوم إلى المناطق التي حررها الجيش الروسي في المقاطعة لتجنب سوقهم للتجنيد.

وأشار روغوف، إلى أنه في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيا، يعمل رجال شرطة من لفيف وإيفانو فرانكوفسك عند نقاط التفتيش.

وفي وسط زابوروجا، يسلم أشخاص يرتدون زي القوات الأوكرانية أوامر الاستدعاء للتجنيد لشبان المقاطعة.

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وأكد أن قوات كييف منعت الشبان والرجال في سن الخدمة العسكرية من المغادرة إلا بتصريح خاص.

ودعا المواطنين إلى الحذر وعدم استلام مذكرات الاستدعاء ومغادرة المدينة إلى الأراضي المحررة إذا كان هناك إمكانية.

وكشف أن أهالي زابوروجيا لا يريدون أن يُقتلوا أو يقتلوا أحدا من أجل زيلينسكي.

المصدر: تاس

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