وزير الخارجية الهنغاري: إيجاد بدائل عن مصادر الطاقة الروسية أمر مستحيل

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن إن"، أنه من المستحيل أن تجد بلاده بديلا عن مصادر الطاقة الروسية.

وقال سييارتو: "سبب طلبنا استثناء من حظر النفط، هو حقيقة أننا إذا لم نطلبه.. فسيكون من المستحيل ماديا تزويد البلاد بالوقود الكافي".

وبحسب قوله، فإن السلطات المجرية تواجه مسألة ما إذا كان من الممكن استبدال الغاز والنفط الروسيين في الوقت الحالي. وأضاف الوزير "في الوقت الحالي، جوابنا هو لا.. الجواب لا، لأنه مستحيل فعليا".

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب رئيس الوزراء الهنغاري غيرغي غوياش، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي "سيتعرض للمشاكل" إذا فرض حظرا على الغاز الروسي، لذلك يمكن للمرء أن يثق بالمنطق السليم في هذا الأمر "على الأقل مؤقتا".

وأشارت متحدثة الحكومة الهنغارية الكسندرا زينتكيراي، إلى أن حظر الغاز الروسي سيعني "طلقة في الرئتين" بالنسبة لأوروبا، حيث أنه من المستحيل تعويض الإمدادات الروسية، مؤكدة أن هنغاريا ستعلن موقفها بحدة إذا كانت العقوبات المقترحة تتعارض مع مصالح الهنغاريين.

المصدر: نوفوستي