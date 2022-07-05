استطلاع: 88% من الأمريكيين يعتبرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ

كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" الأمريكية أن 9 أمريكيين من كل 10 تقريبا، يعتبرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ.

ووجد الاستطلاع أن 10 في المائة فقط قالوا إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ أن بدأ هذا الاستطلاع في عام 2013، بينما قال 88 في المائة إنه يسير في المسار الخطأ.

هذا وقفزت نسبة المستجيبين الذين قالوا إن الدولة تسير في المسار الخطأ بنسبة 9 نقاط مئوية عن وقت طرح السؤال في مايو. وقال 6 في المائة فقط من الجمهوريين إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ18 في المائة من الديمقراطيين.

واعتبر 92 في المائة من الجمهوريين إن البلاد في المسار الخطأ، وكذلك 91 في المائة من المستقلين و8 من كل 10 ديمقراطيين.

المصدر: The Hill