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فرنسا تعد أوكرانيا بمختبر للتحقيق "بجرائم الحرب"

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فرنسا تعد أوكرانيا بمختبر للتحقيق
AP
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قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، اليوم الثلاثاء، إن "فرنسا ستزود أوكرانيا بمختبر حمض نووي متنقل هذا الأسبوع للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة".

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وصرح ديلاتر بذلك خلال مؤتمر "استعادة أوكرانيا" الذي بدأ أمس الاثنين، ويستمر لمدة يومين في مدينة لوغانو السويسرية، ويشارك فيه ممثلو 40 دولة و20 منظمة دولية.

وقال رئيس الاتحاد السويسري، إغناسيو كاسيس، اليوم الثلاثاء، إن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (حوالي 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن سويسرا مستعدة لـ "دعم المفاوضات" لوقف الأعمال العدائية عندما يحين الوقت لذلك.

المصدر: سبوتنيك

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