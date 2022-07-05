قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون عندما انقلبت حافلة ركاب على جانب الطريق في شمال غرب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة أدرنة الشمالية الغربية إلى بودروم، المنتجع الشهير في جنوب غرب البلاد، عندما فقد السائق السيطرة عليها فانحرفت عن الطريق في محافظة قرقلر إيلي.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı https://t.co/vUon9adDk2pic.twitter.com/HstcrIvXph — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 5, 2022

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث لانتشال الضحايا من الحافلة المنكوبة، وقال حاكم قرقلر إيلي للصحفيين إن هناك طفلا بين القتلى، بينما يجري تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وهذا ثالث حادث مميت خلال الثلاثة أيام الماضية في أنحاء تركيا، بعد أن أسفر حادثان يومي الأحد والاثنين في غرب ووسط البلاد عن مصرع 10 أشخاص.

المصدر: وسائل إعلام تركية