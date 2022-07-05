كندا تدفع تعويضات بسبب رعايتها غير اللائقة لأطفال الشعوب الأصلية

قالت رابطة الشعوب الأصلية في كندا، إن حكومة هذه الدولة ستدفع 20 مليار دولار كندي (15.5 مليار دولار أمريكي)، لممثلي هذه الشعوب كتعويضات على التمويل غير اللائق لبرامج رعاية أطفالهم.

وأضافت الرابطة في بيانها: "توصلت رابطة الشعوب الأصلية وحكومة كندا وأطراف الدعوى الجماعية إلى تسوية نهائية بقيمة 20 مليار دولار [كندي] لتعويض أطفال وأسر السكان الأصليين الذين تعرضوا للتمييز في إطار برنامج مساعدة أطفال وأسر السكان الأصليين [الفيدرالي]".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 19.8 مليار دولار كندي (15.39 مليار دولار) لإصلاح هذا البرنامج.

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ويشار إلى أن الرابطة المذكورة، كانت قد رفعت مع عدد من منظمات أطفال الهنود الحمر، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في عام 2007، واتهمت فيها السلطات بنقص تمويل برامج أطفال الشعوب الأصلية مقارنة ببرامج الأطفال المماثلة في جميع مناطق كندا.

في عام 2016، قضت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان بأن السلطات الفيدرالية مارست التمييز ضد أطفال السكان الأصليين. وحاولت أوتاوا الطعن في هذا القرار في المحاكم لكنها خسرت.

المصدر: تاس