كندا تبدأ بدفع التعويضات للشعوب الأصلية

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن السلطات الكندية بدأت بدفع التعويضات للشعوب الأصلية مقابل الأراضي التي صادرتها منها الحكومات الكندية السابقة.

وأشار ترودو إلى تحقيق "اتفاق تاريخي" بين الحكومة الكندية وشعب سيكسيكا الأصلي في محافظة ألبرتا حول تسوية الخلاف حول الأراضي بقيمة 1.3 مليار دولار كندي (1.03 مليار دولار أمريكي).

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وأكد ترودو أن هذا هو أول اتفاق من نوعه، لكن العمل جار على عقد المزيد من الاتفاقات مع الشعوب الأصلية في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء: "نعترف بأخطاء الماضي المروعة، ونحن نعمل على تصحيحها".

يذكر أن حكومة ترودو تدعو منذ عدة سنوات إلى المصالحة مع الشعوب الأصلية، وقدم ترودو اعتذارا رسميا لها في عام 2017.

المصدر: تاس