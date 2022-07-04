دونيتسك.. توجيه تهمة الارتزاق لسويدي استسلم في "آزوفستال"

أسند التحقيق في جمهورية دونيتسك الشعبية تهمة القتال في قوام مجموعة مرتزقة لمواطن سويدي استسلم في مصنع "آزوفستال" بماريوبول، ما يعرضه لحكم الإعدام في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه.

وقال مصدر مطلع: "رُفعت دعوى جنائية ضد المواطن السويدي، حيث وجهت له تهمة الارتزاق".

ولم يكشف المصدر عن اسم المرتزق السويدي لأغراض التحقيق.

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية في وقت سابق عن اعتقال جنديين أمريكيين سابقين شاركا في القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، خلال معركة شرسة في محيط مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

المصدر: تاس