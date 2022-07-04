وزير أوكراني يطالب الغرب بأموال لإصلاح البيئة

أعلن وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني رسلان ستريليتس، في مؤتمر دولي نظمته كييف بسويسرا، عن ضرورة استثمار 25 مليار يورو لتحسين البيئة وترميم البنية التحتية في بلاده.

وقال: "في الوقت الحالي، ونتيجة للعملية العسكرية الخاصة، فقدت أوكرانيا السيطرة على أكثر من 3 ملايين هكتار من مناطق الغابات، وكذلك حوالي 40 حقلا لإنتاج النفط".

وأضاف: "من أجل استعادة الحياة البرية في أوكرانيا، واستعادة البنية التحتية وتحسينها، هناك حاجة إلى استثمارات تزيد عن 25 مليار يورو".

وأوضح، أن "الشركاء الدوليين يمكنهم بالفعل الاستثمار في مشاريع لاستعادة أوكرانيا، وخلق فرص متساوية لكييف كشريك أوروبي في مجال التمويل والمعرفة والوصول إلى التقنيات والأسواق".

وتابع: "الدول الغربية يمكنها تقديم مساعدات مالية ومادية لإزالة الألغام من أراضي أوكرانيا والتخلص من مخلفات الحرب".

وانطلقت أعمال المؤتمر بشأن استعادة أوكرانيا في مدينة لوغانو السويسرية، ويستمر يومين، ويشارك فيه ممثلو 40 دولة و20 منظمة دولية.

المصدر: "نوفوستي"