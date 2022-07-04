"بعضها متحلل".. الشرطة الأمريكية تعثر على أكثر من 30 جثة بولاية إنديانا

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها فتحا تحقيقا بعد العثور على أكثر من 30 جثة، بعضها متحلل، داخل دار جنازات بجنوب ولاية إنديانا.

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وأوضح الرائد إسحاق باركر أن "الشرطة في ضاحية جيفرسونفيل لويزفيل عثرت في دار لانكفورد للجنازة ومركز الأسرة على 31 جثة، بعضها "في مراحل متقدمة من التحلل".

وأشار باركر إلى أن مكتب الطب الشرعي بالمقاطعة أبلغ عن انبعاث رائحة قوية من المبنى، في حين عثرت الشرطة على جثث "في أماكن مختلفة حول المبنى" بالداخل.

وأكد أن بعض الجثث كانت في الجنازة منذ مارس، كما تم العثور على رفات 16 شخصا محترقة.

وتابع الرائد باركر: "لقد كان مشهدا مزعجا للغاية ..لم تكن الظروف جيدة"، مشيرا إلى أن التحقيق جار مع صاحب الدار.

وجرى نقل الرفات إلى مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة كلارك لتحديد هويتها، وطلبت الشرطة من أي شخص قد تكون لديه معلومات الاتصال بمكتب الطب الشرعي.

المصدر: أ ب