 
مباشر

الولايات المتحدة.. مصرع سائق "شاحنة نفاثة" بحادث أثناء عرض جوي (فيديو)

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مصرع سائق
https://www.facebook.com/ShockwaveJetTruck
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tck6

لقي سائق "شاحنة نفاثة" مصرعه في حادث أثناء عرض جوي في مدينة باتل كريك بولاية ميتشيغن شمال غرب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شرطة المدينة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الضحية هو كريس دارنيل البالغ من العمر 40 عاما، والذي شارك في الجزء الخاص بالألعاب النارية من العرض الجوي، وهو يقود شاحنة Shockwave بمحرك نفاث.

وكانت الشاحنة تسير بسرعة 482 كيلومترا في الساعة على مدرج مطار محلي، حيث دخلت في سباق مع طائرتين تحلقان فوقها، عندما وقع الحادث.

وقال البيان: "اليوم (السبت) في حوالي الساعة 13.10 أثناء أداء دارنيل في المعرض الجوي، وقع حادث تسبب في وفاته".

وفتحت الشرطة وإدارة الإطفاء وإدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا