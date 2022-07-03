الولايات المتحدة.. مصرع سائق "شاحنة نفاثة" بحادث أثناء عرض جوي (فيديو)

لقي سائق "شاحنة نفاثة" مصرعه في حادث أثناء عرض جوي في مدينة باتل كريك بولاية ميتشيغن شمال غرب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شرطة المدينة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الضحية هو كريس دارنيل البالغ من العمر 40 عاما، والذي شارك في الجزء الخاص بالألعاب النارية من العرض الجوي، وهو يقود شاحنة Shockwave بمحرك نفاث.

وكانت الشاحنة تسير بسرعة 482 كيلومترا في الساعة على مدرج مطار محلي، حيث دخلت في سباق مع طائرتين تحلقان فوقها، عندما وقع الحادث.

وقال البيان: "اليوم (السبت) في حوالي الساعة 13.10 أثناء أداء دارنيل في المعرض الجوي، وقع حادث تسبب في وفاته".

Tragic event: a man has died at the Field of Flight air show in Battle Creek Michigan in an accident involving a Shockwave jet truck that was racing two planes going 300 mph. A large explosion happened on the runway just before the driver of a truck drove into it. pic.twitter.com/mWA3s9agPC — The Free Speech Forum (@TFSF_) July 3, 2022

وفتحت الشرطة وإدارة الإطفاء وإدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: "نوفوستي"