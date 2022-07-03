في سابقة هي الأولى من نوعها.. وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية يزور السعودية (صورة)

توجه وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية إلى السعودية لبحث التعاون مع المنظمات الإسلامية، في زيارة هي الأولى من نوعها.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" في تغريدة على "تويتر" يوم الأحد: "لأول مرة توجهت بعثة من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية إلى السعودية للحوار حول الأديان السماوية وإمكانية التعاون بين المنظمات الإسلامية واليهودية.

وأضافت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية أن البعثة التقت عددا من المسؤولين السعوديين.

وذكرت أنهم التقوا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد آل عيسى.

وأشارت "إسرائيل بالعربية" إلى أن أكثر ما استقطب دهشة البعثة هو إمكانية متابعة الأخبار على المواقع الإسرائيلية بمطلق الحرية.

حيث التقوا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ورئيس المجلس الاسلامي الأعلى الشيخ محمد آل عيسى وأكثر ما استقطب دهشتهم امكانية متابعة الأخبارعلى المواقع الإسرائيلية بمطلق الحرية. ٢/٢ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 3, 2022

من جهته، قال موقع "جوش إنسايدر": "على خلفية التغيير الكاسح في العلاقات الإسرائيلية العربية، قامت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين بجولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام ومعرفة السعوديين باليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة".

وأضاف أن الرحلة التي استغرقت أربعة أيام والتي انتهت في 16 يونيو تأتي قبل أسابيع من زيارة الرئيس جو بايدن القادمة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حيث من المتوقع أن يضغط من أجل العلاقات بين البلدين في محاولة لزيادة عدد الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال العامين الماضيين نتيجة لاتفاقات إبراهام.

وأكد الموقع أن النقاش ابتعد عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والسياسة الأمريكية، وركز بدلا من ذلك على الحوار بين الأديان.

Jewish organizations continue to visit Saudi Arabia 🇸🇦, experiencing the beauty, culture and hospitality. @UJAfedNYhttps://t.co/fZurXkiDG2 — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) June 28, 2022

المصدر: RT + موقع "جوش إنسايدر"