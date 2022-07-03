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مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

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مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
AP
صورة تعبيرية
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سجلت مدينة الوادي الجزائرية، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة بالعالم، من بين عدة مدن، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.

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وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد بلغت درجة الحرارة 49.2 درجة مئوية في مدينة الوادي الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة صافي آباد دزفول الإيرانية من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 49 درجة مئوية، وتبعتها مناطق عدة في الجزائر كالآتي: "

- حاسي مسعود (الجزائر):  48.8 درجة مئوية.

- بسكرة (الجزائر): 48.7 درجة مئوية.

- ورقلة (الجزائر): 48.5 درجة مئوية.

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

المصدر: "EldoradoWeather"

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