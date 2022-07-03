وزيرة الثقافة الألمانية تعارض "حظر الثقافة الروسية العظيمة في أوروبا"

أكدت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية كلوديا روث، أن مقاطعة الثقافة الروسية في الغرب أمر غير مقبول، معربة عن معارضتها الشديدة لسياسة إلغاء الثقافة الروسية في الغرب.

وقالت في تصريح لموقع "Augsburger Allgemeine": "ما أعتقد أنه خاطئ تماما هو مقاطعة الثقافة الروسية.. في الآونة الأخيرة، منع عمدة في ولاية شمال الراين وستفاليا أوركسترا شبابية من عزف تشايكوفسكي، وكان هناك نقاش عام، ثم سمح لهم بالعزف، لكن بالطبع، الخلافات مستمرة".

وأشارت إلى أنه "لا ينبغي إلغاء الثقافة الروسية لأنها الفضاء الأخير للحرية بالنسبة للمبدعين، هناك ثقافة روسية عظيمة، سواء كانت موسيقى أو أدبا أو أنطون تشيخوف".

في وقت سابق، قال البرلماني الألماني يفغيني شميدت، إن "ألمانيا بدأت في جمع الحقائق حول التعدي على الألمان الروس والسكان الناطقين بالروسية في البلاد".

المصدر: RT + وكالات