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ميركل تعارض حجب الثقافة الروسية في الغرب

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ميركل تعارض حجب الثقافة الروسية في الغرب
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أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن معارضتها لحجب الثقافة الروسية في الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستنكرت ميركل في حديث لقناة "فينيكس" تصرفات مغنية الأوبرا الروسية الشهيرة آنا نيتريبكو وخاصة مشاركتها في "بعض الفعاليات السياسية"، حسب تعبير ميركل.

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ومع ذلك أضافت ميركل أنه "يجب القول بوضوح، إنني لا أعتقد أنه يجب حجب الثقافة الروسية الآن".

وتجدر الإشارة إلى أن "متروبوليتان أوبرا" في نيويورك وأوبرا بافاريا في ألمانيا أعلنتا تعليق عروض آنا نيتريبكو على منصتيهما، مطالبتين المغنية بالتخلي عن تأييدها العلني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

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