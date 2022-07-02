صحيفة: ألمانيا تخشى أن يغير انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ميزان القوى في التكتل

أفادت صحيفة "تلغراف" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس دعا لمراجعة معاهدات تأسيس الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أن تغير عضوية أوكرانيا ميزان القوى الداخلي على حساب برلين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة قولها إن "شولتس يريد تغيير نظام التصويت لضمان عدم تشكيل تكتلات نفوذ في الاتحاد لتأمين، كما أنه يريد التخلص من حق النقض".

وتابعت أن شولتس أثار القضية في اجتماع عقد مؤخرا مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل، ودعا إلى إجراء تغييرات على المعاهدات قبل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "وفقا لنظام التصويت الحالي، والذي يأخذ في الاعتبار عدد الدول المصوتة وعدد سكانها ستحصل كييف على 9٪ من الأصوات في مجلس الاتحاد الأوروبي، وإذا وحدت أوكرانيا وبولندا أصواتهما فسيصبحان أقوى من ألمانيا فإن انضمام بلدان وسط وشرق أوروبا إلى الائتلاف البولندي الأوكراني سيؤدي إلى تشكيل أغلبية ستكون أقوى من فرنسا وألمانيا".

وتشير المصادر إلى أن "البرتغال تشكك أيضا في وجوب قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بسبب حالة اقتصادها".



وأوضحت أن "كييف أكدت مع ذلك للدول الأوروبية أنها لن تحاول عن عمد إنشاء كتلة نفوذ داخل الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "نوفوستي"