خبير: تخبط وجهل الغرب بأسس الاقتصاد يجعله يدور في فلك المحيط الروسي الجبار

قال الدكتور نور ندا الخبير بالشؤون الروسية لـRT إن أوروبا تأكدت مرة أخرى أنها ما زالت تدور في فلك المحيط الروسي الجبار، رغم محاولات الغرب اليائسة لحصار وإضعاف اقتصاد روسيا.

وأضاف أن "التخبط والجهل بالقوانين الاقتصادية الأساسية وغياب المعلومات والأساس العلمي أصبح سمة مؤكدة للسياسات الاقتصادية الغربية".

وقال: "هذه سياسات أفرزت حزمة عقوبات اقتصادية شاملة في محاولة يائسة من الغرب لحصار وأضعاف الاقتصاد الروسي، وسلطة الرئيس فلاديمير بوتين".

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وأردف قائلا: "هناك مأزق لايمكن تجاهله في سياسات العقوبات الاقتصادية التى أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ضد روسيا ونتيجة لمقاطعة استيراد النفط والغاز الروسا فمعادلة إنتاج للوقود يسيطر عليها الروس بحكم امتلاكهم لقدرات إنتاجية ضخمة ومتنوعة".

ونوه إلى أن "سياسات المقاطعة الغربية تتجاهل، أو ربما تجهل القوانين الاقتصادية الخاصة بالعوامل المؤثرة على قوى عرض النفط ودرجات المرونة السعرية والتبادلية لمنتج النفط".

وأكد على أن "التحول غير الاقتصادي للفحم وهو بالطبع ملوث للبيئة خاصة مع استخدام تكنولوجيات الفحم القديمة".

وتابع: "هذا التحول يحتاج إلى استثمارات إضافية وفي نفس الوقت إعادة تأهيل وتدريب للعاملين على العودة إلى تكنولوجيات استخدام الفحم.. وتحاول بعض المصانع الأوروبية استخدام الفحم كبديل عن النفط والغاز وهذا التحول لا يمكن أن يتم على المدى القصير، كما أنه يحتاج إلى تحول في تكنولوجيات إنتاج المصانع والتي قد تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة"

وخلص للقول: "تكتشف أوروبا أن المنتج والمصدر الأول للفحم هى جمهورية روسيا الإتحادية، وتأكدت أوربا مرة أخرى أنها مازالت تدور في فلك المحيط الروسي".

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT