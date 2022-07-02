"شبيغل": ليتوانيا تعتبر موقف المفوضية الأوروبية بشأن كالينينغراد هزيمة

قالت مجلة "شبيغل" إن المفوضية الأوروبية ستنشر قريبا توضيحات حول مسألة النقل إلى منطقة كالينينغراد من مناطق روسيا، وهي تتلخص في أن موسكو لها الحق في استخدام الترانزيت لجميع البضائع.

ونقلت المجلة عن مصادر لها، أن المفوضية الأوروبية ستذكر في الوثيقة أنه يمكن لروسيا نقل البضائع الخاضعة للعقوبات إلى كالينينغراد فقط بالكمية التي تم نقلها قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وبهذا الشكل تعتزم بروكسل، منع موسكو من تصدير مثل هذه المنتجات إلى دول أخرى عبر كالينينغراد. وخلال ذلك ستسترشد المفوضية الأوروبية بوثائق الجمارك الليتوانية في السنوات الأخيرة.

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وتابعت المجلة القول: "اعتبرت ليتوانيا هذا القرار، بمثابة هزيمة". ونقلت المجلة عن مسؤول ليتواني: "نحن لم نغير موقفنا". وأعرب عن غضب بلاده بشكل خاص من موقف ألمانيا وقال: "الجانب الألماني يمارس ضغوطا على المفوضية الأوروبية منذ 18 يونيو لاستبعاد كالينينغراد من العقوبات".

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ووفقا له، هناك تساؤل في ليتوانيا عما إذا كانت القوات الألمانية المتمركزة في البلاد ستدافع عنها في حالة نشوب صراع مع روسيا أم أنها ستنسحب.

المصدر: تاس