استطلاع للرأي يرجح فوز ترامب على بايدن في انتخابات 2024

أشار استطلاع للرأي في الولايات المتحدة إلى احتمال فوز دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024، في حال ترشح الاثنان للرئاسة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته كلية إيمرسون في بوسطن، ونشرت نتائجه صحيفة The Hill، أن 44% من الأمريكيين أبدوا استعدادا للتصويت لصالح ترامب في 2024، فيما أعرب 39% عن تأييدهم لبايدن.

ويشار إلى أن نسبة تأييد بايدن انخفضت خلال الفترة بين مايو ويونيو بـ 3 نقاط مئوية.

وقال 12% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يودون التصويت لصالح مرشح آخر في انتخابات 2024، بينما قالت النسبة المتبقية من المواطنين إنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال.

وجرى الاستطلاع في كافة أنحاء الولايات المتحدة في 28 و29 يونيو الماضي، وشمل آراء 1200 مواطن أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن عزمه الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة في 2024. كما ألمح ترامب إلى إمكانية ترشحه للانتخابات.

المصدر: إنترفاكس