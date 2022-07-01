 
مباشر

فريق الدفاع عن أسانج يقدم استئنافا ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة

أخبار العالم

فريق الدفاع عن أسانج يقدم استئنافا ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة
AFP DANIEL LEAL-OLIVAS
مظاهرات مطالبة بالإفراج عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcad

استأنف فريق الدفاع عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج أمام محكمة لندن العليا ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مصدر في السلطة القضائية قوله، إن "فريق الدفاع قدم استئنافا على قرار تسليم موكلهم إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "فريق الدفاع عن أسانج أتيحت لهم الفرصة للاستئناف حتى الأول من يوليو الجاري".

وأعلنت الحكومة البريطانية في يونيو الماضي، موافقتها على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.

وقالت الداخلية البريطانية، إن "وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج، وذكرت أنه أمام أسانج 14 يوما لاستئناف القرار".

وأصدرت محكمة في لندن في الـ20 من أبريل الماضي، أمرا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.

من جهته، دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، بريطانيا إلى الامتناع عن تسليم أسانج، لأن ذلك "سيكون له تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام، ويمكن أن يعيق الصحافة في نهاية المطاف عن أداء مهمتها كمزود للمعلومات والرقابة العامة في المجتمعات الديمقراطية".

المصدر: "تاس" + "بي بي سي" + "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا