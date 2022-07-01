فريق الدفاع عن أسانج يقدم استئنافا ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة

استأنف فريق الدفاع عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج أمام محكمة لندن العليا ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مصدر في السلطة القضائية قوله، إن "فريق الدفاع قدم استئنافا على قرار تسليم موكلهم إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "فريق الدفاع عن أسانج أتيحت لهم الفرصة للاستئناف حتى الأول من يوليو الجاري".

وأعلنت الحكومة البريطانية في يونيو الماضي، موافقتها على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.

وقالت الداخلية البريطانية، إن "وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج، وذكرت أنه أمام أسانج 14 يوما لاستئناف القرار".

وأصدرت محكمة في لندن في الـ20 من أبريل الماضي، أمرا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.

من جهته، دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، بريطانيا إلى الامتناع عن تسليم أسانج، لأن ذلك "سيكون له تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام، ويمكن أن يعيق الصحافة في نهاية المطاف عن أداء مهمتها كمزود للمعلومات والرقابة العامة في المجتمعات الديمقراطية".

المصدر: "تاس" + "بي بي سي" + "أ ف ب"