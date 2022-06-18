فريق الدفاع عن أسانج: نواصل السعي لإلغاء تسليمه إلى الولايات المتحدة

قال كارلوس بوفيدا من مجموعة الدفاع عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، إن مجموعة الدفاع عنه ستواصل سعيها في المحاكم البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء تسليمه لواشنطن.

وأضاف المحامي: "الوقت يتلاشى، لكن لا تزال هناك معارك يمكننا الفوز بها. ما زلنا متفائلين في هذا السجال وسنواصل اللجوء إلى كل مراحل العدالة الإنجليزية بالتوازي مع إعداد دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأوضح بوفيدا أن هناك 14 يوما، لاستئناف قرار الترحيل في المحكمة العليا في لندن، وبعد ذلك لا يزال من الممكن الطعن فيه في المحكمة العليا. إذا أكدت كلتا المحكمتين التسليم، فسيتم إرسال القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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وشدد على أنه في حال جاءت القرارات سلبية على الاستئناف، فسيشكل ذلك سابقة سلبية لحرية الكلمة والتواصل، وسيثير الخوف في النفوس لاحقا، وسيعتبر بمثابة كمامة اللجم التي تمنع أي تحقيقات صحفية تمس بشكل موضوعي أخبار الدول القوية.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية، موافقتها على طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.

وقالت الداخلية البريطانية إن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وافقت على طلب الحكومة الأمريكية تسليم أسانج، وذكرت أنه أمام أسانج 14 يوما لاستئناف القرار.

في 20 أبريل الماضي، أصدرت محكمة في لندن أمرا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي