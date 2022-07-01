سلطات تركيا تغلق الوصول إلى "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا"

قالت صحيفة Sabah التركية اليوم، إن السلطات أغلقت الوصول إلى "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا"، بسبب عدم وجود ترخيص للبث لديهما.

وأضافت الصحيفة: "وفقا لآخر المعلومات، تم إغلاق الوصول إلى موقع الأخبار الألماني دويتشه فيله وكذلك إلى محطة إذاعة صوت أمريكا، لعدم حصولهما على رخصة بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا (RTÜK)".

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ووفقا للصحيفة، لن تقدم هاتان المؤسستان الإعلاميتان أي اعتراض ضد التحذير الذي وجهته إليهما RTÜK.

ونوهت الصحيفة، بأن مجلس RTÜK، وجه في فترة سابقة تحذيرا لكل من المواقع الإخبارية "dw.com" و "tr.euronews.com" و "americaninsesi.com"، التي قررت تقديم خدمات البث على الإنترنت دون الحصول على ترخيص البث.

المصدر: نوفوستي