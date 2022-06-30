ستولتنبرغ: الناتو مستعد لأي أعباء تترتب على انضمام فنلندا والسويد

أعرب الأمين العام "للناتو" ينس ستولتنبرغ، عن استعداد الحلف لأي أعباء تترتب على انضمام فنلندا والسويد للحلف.

وقال في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد: "فنلندا والسويد دولتان مستقلتان لهما الحرية في تقرير الانضمام إلى حلف الناتو.. نرحب بهما في تحالفنا ومستعدون لأي عواقب.. وفي الوقت ذاته، نظرا لما يحدث في أوكرانيا، يمكننا القول إن روسيا تركز على هذا الموضوع، وتصريحاتها بشأن الانضمام لا تغير الوضع كثيرا".

وأضاف: "الحلف واثق من ضرورة منع صدام عسكري مباشر مع روسيا نتيجة الأزمة في أوكرانيا، لكنه مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، وهو ما ينطبق على فنلندا والسويد".

وتقدمت فنلندا والسويد في 18 مايو الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف، وكان من المفترض أن يتلقوا دعوة للانضمام إلى قمة الحلف في مدريد، لكن تركيا عارضت هذه العملية، ونتيجة لذلك، في 28 يونيو، عقدت مفاوضات في مدريد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ورئيس الوزراء السويدي ماغدالينا أندرسون، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي بدأ هذه المفاوضات.

ووقع وزراء خارجية تركيا والسويد وفنلندا الثلاثاء، على مذكرة تسمح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو وتتعلق ببيع الأسلحة لأنقرة ومحاربة الإرهاب.

من جهته، قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "تركيا تعتبر الوثيقة الموقعة إنجازا للخطوات المرجوة من جانب السويد وفنلندا لدخولهما الحلف".

المصدر: "تاس"