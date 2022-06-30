أنقرة: حققنا مكاسب ملموسة وهامة في القمة الرباعية بمدريد

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده حققت مكاسب ملموسة حول مكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية التي ضمت تركيا والسويد وفنلندا و"الناتو" في مدريد.

وأشار ألطون إلى أن "جميع الأطراف في القمة الرباعية، أقرت بضرورة التعاون معا ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه المختلفة"، مؤكدا "أننا حققنا مكاسب ملموسة ومحددة وهامة حول مخاوفنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية".

وأوضح أن فنلندا والسويد تعهدتا بالوقوف إلى جانب تركيا ضد كافة مظاهر الإرهاب، وعدم دعم تنظيمات "واي بي جي/ بي كي كي" و"غولن" الإرهابية، مشيرا إلى أن البلدين تعهدا أيضا برفع العقوبات والقيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، وتعزيز التعاون مع أنقرة في هذا المجال.

وشدد على أهمية ذكر تنظيم "غولن" الإرهابي في نقطة واحدة إلى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل "بي كي كي/واي بي جي/ واي بي دي"، واصفا ذلك بـ"النصر الواضح".

والثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "الناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: "الأناضول"