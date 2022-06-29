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تركيا: سنطالب فنلندا والسويد بتسليمنا 33 شخصا يشتبه بهم في "قضايا إرهاب"

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تركيا: سنطالب فنلندا والسويد بتسليمنا 33 شخصا يشتبه بهم في
AP Bernat Armangue
الاتفاق المشترك بين تركيا والسويد والناتو
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أنها ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا يشتبه بهم في "قضايا إرهاب".

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السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة تجنيد لصالح
السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة تجنيد لصالح "العمال الكردستاني" وتسليم مطلوبين لتركيا

وأشار وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، إلى أن أنقرة ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا ينتمون الى حزب "العمال الكردستاني" وحركة "فتح الله غولن"، اللذين تعتبرهما إرهابيين، 

ويأتي هذا بعد يوم واحد من بيان مشترك بين السويد وفنلندا وتركيا أفاد بأن ستوكهولم وهلسنكي ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع أموال وتجنيد لصالح "حزب العمال الكردستاني" وتسليم مطلوبين لصالح تركيا.

المصدر: "فرانس برس" + RT

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