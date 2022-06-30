"بيلد": راتب شولتس يتجاوز الـ30 ألف يورو لأول مرة

ذكرت صحيفة "بيلد"، أن راتب المستشار الألماني أولاف شولتس سيتجاوز الـ30 ألف يورو شهريا لأول مرة في تاريخ البلاد.

واعتبارا من يوم الجمعة بعد رفع رواتب نواب البوندستاغ، سيتلقى المستشار مبلغا قياسيا قدره 30.1 ألف يورو.

كما سيحصل نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، على أكثر من 25.5 ألف يورو شهريا.

بدورها، ستحصل وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت على أكثر من 20.4 ألف يورو شهريا، لأنه ليس لديها مقعد في البوندستاغ.

ووفقا للصحيفة، تستخدم الحكومة الألمانية الحالية عددا قياسيا من الموظفين يفوق عددهم الـ26 ألف شخص، "وبأعلى رواتب في التاريخ".

المصدر: تاس