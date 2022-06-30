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بينيت للابيد: أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل وأتمنى لك أن تصونها

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بينيت للابيد: أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل وأتمنى لك أن تصونها
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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الجديد يائير لابيد، اليوم الخميس، مراسم تسليم وتسلم منصب رئيس الوزراء.

ونقل بينيت خلال الاجتماع للابيد خلاصة القضايا الأمنية والسياسية التي تتعامل معها إسرائيل.

وتوجه إليه قائلا: "هذا المنصب المميز للغاية، وهذه الدولة ليسا ملكا لشخص واحد، وإنما ملك لجميع أبناء الشعب. إنني أمرر لك عصا القيادة المقدس، حيث أسلم بين يديك المسؤولية عن دولة إسرائيل. وأتمنى لك أن تحافظ عليها وأن يحفظك الله".

بينيت للابيد: أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل وأتمنى لك أن تصونها

المصدر: RT

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