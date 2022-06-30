مدفيديف: ظهر هيكل جديد للأمن الدولي ولا عودة للماضي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن العالم يشهد ظهور تكوين جديد للأمن الدولي على أنقاض النموذج القديم.

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على أنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي.

وأضاف مدفيديف في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي العاشر: "لقد تغير العالم بشكل جذري. كلنا نفهم هذا جيدا، وسواء رضي البعض بذلك أم لا، فلن تكون هناك عودة إلى الماضي. وعلى أنقاض النموذج القديم للحفاظ على الأمن الدولي، سوف يظهر هيكل جديد".

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وأشار مدفيديف إلى أن النظام الجديد سيحصل على انعكاسه في القانون، على الصعيدين الدولي والوطني.

وقال: "طبعا ليس كل هذه التغيرات التي تجري حاليا، وكما قال رئيس دولتنا الآن، عقلانية وضرورية. وبعضها ضار بكل بساطة، لكننا كمختصين في القانون والحقوق لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتجاهلها".

المصدر: نوفوستي