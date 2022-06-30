لافروف: الغرب بدأ يدرك أن بناء أمن بدون روسيا وبيلاروس غير ممكن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بعض الدول الغربية بدأت تدرك استحالة بناء هيكل أمني بدون روسيا وبيلاروس، وبدأت في التفكير في المستقبل بعد الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال لقائه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس: "إنهم (في الغرب) يدركون هذا. هناك المزيد والمزيد من الأشخاص العقلاء الذين بدأوا بالفعل في التفكير عن ماذا بعد ذلك، عندما تنتهي الأزمة؟ ... الحقيقة هو أنه من غير الممكن بناء الأمن بدوننا (روسيا وبيلاروس). وقد بدأ الكثيرون في فهم هذا".

المصدر: نوفوستي