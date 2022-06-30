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دونيتسك: مقتل 45 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 ناقلات جند مدرعة أمس

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دونيتسك: مقتل 45 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 ناقلات جند مدرعة أمس
Globallookpress
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك، إن وحداتها تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من قتل 45 عسكريا من القوات الأوكرانية وتدمير 3 ناقلات جند مدرعة تابعة لها.

وتم خلال اليوم الماضي كذلك تدمير 4 نقاط لإطلاق النيران تابعة للجيش الأوكراني في منطقة كراسنوغوروفكا.

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وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "خلال العمليات المشتركة لقواتنا مع وحدات الجيش الروسي تم تكبيد العدو الخسائر التالية: "خمس شاحنات عسكرية وثلاث ناقلات جند مدرعة و 45 فردا. وتم إخماد أربع نقاط نيران للعدو في منطقة كراسنوغوروفكا".

المصدر: نوفوستي

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