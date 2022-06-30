سلطات زابوروجيه: مزارعو المنطقة طلبوا تصدير الحبوب عبر بيرديانسك

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيه، إنه تم جمع ما يصل إلى 1.5 مليون طن من الحبوب في الصوامع في الجزء المحرر من المقاطعة.

وذكر روغوف، أن المجلس يتلقى طلبات من المزارعين للسماح بتصدير الحبوب عبر ميناء بيرديانسك.

وأضاف: "تم تجميع ما يصل إلى مليون ونصف المليون طن من الحبوب. هذه احتياطيات مؤكدة من الحبوب وهي موجودة في مخازن الحبوب والصوامع. يشمل ذلك الحبوب التي تعود مباشرة إلى المزارعين ومنتجي الحبوب من القطاع الخاص. عادة يقومون بأنفسهم بتوريد منتجاتهم، لكننا بدأنا الآن في تلقي الطلبات (للشحن عبر ميناء بيرديانسك)، نظرا لأن كل الأمور تسير على ما يرام، وتم وضع طريقة التصدير. الآن سيكون الأمر أكثر مرونة وبوتيرة أعلى وأرخص بالنسبة للمنتجين".

وشدد على أن شحن الحبوب عن طريق البحر هو أكثر منفعة للمنتج بكثير من استخدام النقل بالسكك الحديدية والشاحنات.

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وقال روغوف: "يحتاج الجميع إلى الرواتب والأسمدة والبذور - كل هذا يمكن الحصول عليه من خلال بيع المحصول القديم".

المصدر: نوفوستي