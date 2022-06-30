الاستخبارات الأمريكية: لا نرى إمكانية لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينس أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الراهن إمكانية لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت هاينس خلال منتدى في واشنطن، يوم الأربعاء: "لا نرى الآن إمكانية للطرفين للتوصل إلى اتفاق سلام في هذه المرحلة. وأعتقد أن هذا واضح للجميع الآن".

وأضافت المسؤولة، تعليقا على إمكانية تسوية الوضع في أوكرانيا حتى نهاية العام مع حفاظ الطرفين على مواقعهما الحالية: "أعتقد أنه من وجهة نظر أجهزة الاستخبارات، السؤال يكمن في ما إذا سيعتبر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ذلك انتصارا".

وتابعت: "يبدو لي أن هذا الأمر يتعلق بما تقصدونه بالانتصار. وهنا من الامحتمل أن يبقل بأي اتفاق مؤقت كإمكانية الاستراحة واستعادة القوة".

وأضافت: "لا أعتقد أننا... سنرى في ذلك النقطة النهائية من وجهة نظره. وبعبارة أخرى، هو لا يزال يحافظ على طموحات أوسع وسيسعى لتحقيقها مع مرور الزمن".

المصدر: تاس