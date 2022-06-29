ستولتنبرغ: الناتو غير مستعد لإعلان موعد لانضمام جورجيا إلى الحلف

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الحلف غير مستعد لإعلان أي موعد محتمل لانضمام جورجيا إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اليوم الثاني لقمة حلف الناتو، الأربعاء: "أما بخصوص مسألة العضوية (لجورجيا) فنحن لا نعتزم تحديد أي موعد".

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وتابع: "سنعزز الدعم السياسي والعملي لجورجيا بواسطة الحزمة الجديدة للمساعدة في إيجاد القدرات الضرورية وتعزيز الاستقرار، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركة جورجيا في المناورات السيبرانية للناتو... والمساعدة في تطوير الحماية للبنية التحتية".

يذكر أن جورجيا تتعاون مع حلف الناتو منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي. وفي عام 2002 أعلنت جورجيا لأول مرة عن رغبتها في الانضمام إلى الحلف. وكانت الحكومات الجورجية خلال تلك السنوات تتمسك بالنهج الرامي للانضمام إلى الناتو.

المصدر: تاس