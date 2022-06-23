الاتحاد الأوروبي "مستعد" لمنح جورجيا صفة مرشح لعضويته "بعد استيفائها لعدد من الشروط"

كشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي أعلنت استعدادها منح جورجيا صفة مرشح للانضمام إلى الكتلة، "بعد استيفائها لعدد من الشروط".

وقال ميشيل على "تويتر" إن "المجلس الأوروبي قرر الاعتراف بمنظور جورجيا الأوروبي، ومستعد لمنحها وضع المرشح بمجرد حل الأولويات المتبقية".

وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أساس أن هذه الدول بحاجة إلى اتخاذ خطوات وإصلاحات معينة. ومن أجل الحصول على مثل هذا الوضع، يجب على جورجيا، بناء على توصية المفوضية الأوروبية، أن تفي بشروط معينة.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، أوكرانيا بعرقلة حصول تبليسي على صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي. وقال غاريباشفيلي إن ديفيد أراخاميا رئيس حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا، سافر شخصيا إلى أوروبا وأصر على حرمان جورجيا من وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT