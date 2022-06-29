بوليانسكي يتحدث عن انخفاض حدة الانتقادات الموجهة لروسيا في مجلس الأمن

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن حدة الانتقادات الموجهة إلى روسيا في مجلس الأمن آخذة في التناقص.

وقال بوليانسكي عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "يمكن القول على الفور إن درجة الانتقاد آخذة في التناقص. هذه ليست الطريقة التي يتم بها كل شيء الآن "بحماس" كما كان الأمر من قبل".

وعقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء مناقشة أخرى للأزمة الأوكرانية، وشارك فلاديمير زيلينسكي في الاجتماع عبر الفيديو. وفي المتوسط​​، بعد بدء العملية الروسية الخاصة، يناقش مجلس الأمن موضوع أوكرانيا مرة واحدة في الأسبوع.

وكتب بوليانسكي في قناته على تيليغرام أن "الانطباع العام عن اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في 28 يونيو: إذا حاز زيلينسكي تصفيقا حارا في أبريل وكان بإمكانه إثارة خطاب حاد مناهض لروسيا، فإن أيا من حيله وخدعه المسرحية لا تساعد اليوم في رفع "حرارة المناقشة" في المجلس".

وفي رأيه، لم يختف خطاب الأعضاء الغربيين المعادي لروسيا في مجلس الأمن، "لكن الحماس السابق" لم يعد موجودا. وقال بوليانسكي: "إن التعب الناجم عن الأزمة حول أوكرانيا مرئي بالعين المجردة. وهناك المزيد والمزيد من الشكوك والأسئلة بين الزملاء من البلدان النامية (التي سئلت مباشرة على الهامش) فيما يتعلق بتصريحات واتهامات السلطات الأوكرانية". مضيفا أن هذا أمر مشجع.

كما أشار الدبلوماسي، حاول الوفد الروسي يوم الثلاثاء تقديم التسلسل الزمني لأعمال "مصنع التزييف" الأوكراني - "من "السفينة الروسية" من جزيرة الأفعى وشبح كييف" إلى "الضربة الصاروخية" على مركز التسوق في كريمنتشوك.

المصدر: نوفوستي