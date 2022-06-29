مجلس الدوما يصف بالمتوقع قرار الناتو تسمية روسيا بأنها "التهديد الرئيسي" لأمنه

علق النائب الأول لرئيس لجنة الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي كونستانتين زاتولين، في مقابلة مع RT، على قرار الناتو وصف روسيا رسميا بأنها "التهديد الرئيسي لأمنه".

وبحسب النائب، لا جديد في هذا البيان سوى تأكيد كل الآراء والمخاوف السابقة.

وأوضح زاتولين: "لم يكن هناك شك في أن هذه هي الطريقة التي ينظرون بها إلينا في الوقت الحالي"، وأضاف أن الناتو يعتبر الصين أيضا تهديدا كبيرا ومنافسا للولايات المتحدة.

وتابع: "الأمر يتعلق بضرب قبعة على كل من يرفع رأسه، ويتقدم للأمام - هذا هو الصراع اللانهائي للغرب من أجل الهيمنة. هذا ما يلهمهم".

ويرى زاتولين أن إعلان روسيا "التهديد الرئيسي" سوف ينشّط قوى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل "المطالبة بالولاء الكامل من الحلفاء".

واختتم قائلا إن "كل المضطهدين في الكتلة الغربية الذين لا يريدون مواجهة مع روسيا سيضطرون إلى القيام بذلك"، متسائلا إذا ما كان بإمكانهم تحمل هذا الضغط أم لا.

وفي وقت سابق، اعتمدت قمة الناتو في مدريد المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، والذي وصفت فيه روسيا بأنها أكبر تهديد لأمن المنظمة. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الناتو هو الذي يشكل تهديدا لروسيا.

المصدر: RT