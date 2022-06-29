بوتين يهنئ رئيس تركمانستان السابق بعيد ميلاده ويهديه سيفين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس تركمانستان السابق قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين، وأهداه سيفين.

وعرضت قناة "روسيا 24" لقطات للقاء الرئيس الروسي بالرئيس التركمانستاني السابق والذي يشغل حاليا منصب منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وذكرت القناة التلفزيونية أن بوتين سلم رئيس تركمانستان السابق سيفين صناعة يدوية، ولوحة "الفارس العائد" لحفيد المهندس المعماري والنحات الشهير في سان بطرسبورغ لانسير.

المصدر: انترفاكس