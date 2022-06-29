السويد تدعو لتسريع إجراءات الانضمام للناتو

اعتبرت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، أن "اتفاق الثلاثاء مع تركيا بشأن عضوية بلادها وفنلندا في الناتو سيجلب مزيدا من الأمن للحلف".

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وفي تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، قالت ماغدالينا أندرسون: "هذا جيد لفنلندا والسويد..إنه أمر جيد لحلف الناتو، لأننا سنوفر الأمن لحلف الناتو"، داعية إلى "الإسراع في استكمال عملية العضوية، لأن ذلك سيكون أفضل ليس فقط للسويد وفنلندا ولكن لدول الناتو الأخرى".

وأكملت أندرسون: "لكن هناك 30 برلمانا بحاجة إلى الموافقة على هذا وأنت لا تعرف أبدا ماذا سيحدث".

وفي مطلع إجابتها على سؤال عما إذا كان الشعب السويدي سيرى الاتفاق على أنه تنازل بشأن قضايا مثل تسليم المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، أجابت رئيسة الوزراء أن "السويديين سيرون أن هذا أمر جيد لأمن السويد".

وأفاد بيان مشترك بين السويد وفنلندا وتركيا، أمس الثلاثاء، بأن ستوكهولم وهلسنكي ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع أموال وتجنيد لصالح "حزب العمال الكردستاني" وتسليم مطلوبين لصالح تركيا.

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المصدر: "أ ب"