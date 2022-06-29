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منطقة خيرسون تستعد لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا

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منطقة خيرسون تستعد لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا
Globallookpress Eduardo Briones/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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قال نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون إن الاستعدادات بدأت في المنطقة لإجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.

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ويطرح الاستفتاء على المواطنين قضية أن تصبح منطقة خيرسون أحد الكيانات التابعة لروسيا.

وكان نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، قد صرح في وقت سابق بأن الاستفتاء سيمنح إقليم خيرسون الحق في تقرير مصيره، بينما ستشمل المرحلة القادمة انتخابات تجرى مباشرة على منطقة خيرسون المحررة.

المصدر: تاس

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