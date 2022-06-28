جونسون يرحب بالاتفاق بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق بين تركيا وبين فنلندا والسويد بشأن انضمام الأخيرتين إلى حلف الناتو.

وكتب جونسون على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "أخبار مذهلة في الوقت الذي نبدأ فيه بقمة الناتو".

وأضاف أن "عضوية السويد وفنلندا ستجعل حلفنا الرائع أقوى وأكثر أمانا".

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وكانت تركيا وفنلندا والسويد قد أصدرت بيانا ثلاثية، أكدت فيه تركيا موافقتها على انضمام البلدين في الناتو، بينما تعهدت هلسينكي وستوكهولم بالتعاون مع أنقرة في ما يخص "محاربة التنظيمات الإرهابية" ورفع الحظر عن توريدات الأسلحة والقيود الأخرى على القطاع الدفاعي التركي.

وكانت تركيا تعارض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وطرحت شروطا لموافقتها على ذلك، متهمة البلدين بدعم حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله غولن، اللذين تعتبرهما أنقرة تنظيمين إرهابيين.

المصدر: تاس