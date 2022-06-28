بيان: فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين في المستقبل في الناتو لن تدعمان حزب العمال الكردستاني وغولن

أعلنت فنلندا والسويد ببيان مشترك مع تركيا أنهما باعتبارهما حليفين مستقلبليين في الناتو لن تدعمان "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" وأنصار الداعية فتح الله غولن.

وقال البيان المشترك للسويد وفنلندا وتركيا إن "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في الناتو لن تدعمان تنظيمي "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" وأنصار الداعية فتح الله غولن".

وأضاف أن "السويد تعلن تطبيقها قانونا جديدا أكثر فعالية بخصوص الجرائم الإرهابية اعتبارا من 1 تموز المقبل".

وتابع أن "تركيا والسويد وفنلندا يؤكدون عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة".

المصدر: "الأناضول"