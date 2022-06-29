زيلينسكي يطالب بـ"حرمان روسيا من صلاحياتها" في مجلس الأمن الدولي

طالب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الأمم المتحدة باستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، حيث تشغل روسيا مقعد عضو دائم.

وقال زيلينسكي يوم الثلاثاء خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد بمبادرة من أوكرانيا للنظر في مسألة القصف الصاروخي: "لا يحق لروسيا المشاركة في المناقشة والتصويت على قضايا الحرب في أوكرانيا، وهي قضايا غير مبررة وذات طبيعة استعمارية".

وتابع زيلينسكي: "إنها (روسيا) تواصل المشاركة في أنشطة المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بل وتتمتع بامتيازات عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما تتمتع به روسيا فقط بسبب قصر نظر السياسيين بعد نهاية الحرب الباردة".

المصدر: تاس