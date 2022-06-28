قائد كتيبة في قوات لوغانسك لـRT: ليسيتشانسك مطوقة والقوات الأوكرانية ستحاول الفرار عبر الغابات

أكد قائد كتيبة في قوات جمهورية لوغانسك أن مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية مطوقة تكتيكيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ستحاول الانسحاب من هناك بمجموعات صغيرة عبر الغابات.

وقال قائد الكتيبة التي شاركت في عملية الهجوم على بلدة بوروفسكوي في تصريح لـRT إن المجموعات الأوكرانية لن تستطيع استخدام آلياتها خلال الانسحاب لأنها تقصف من قبل المدفعية.

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وكشف أن القوات الأوكرانية فرت من بوروفسكوي نحو ليسيتشانسك، تاركة خلفها أسلحة كثيرة بعد تنفيذ هجوم ضدها من ثلاثة محاور.

يشار إلى أن بوروفسكوي كانت تحتوي على تحصينات وخنادق أوكرانية ضخمة تمتد على مساحات واسعة طولها نحو 15 كم.

المصدر: RT