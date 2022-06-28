جونسون: الشكوك حول رئاستي للوزراء "تمت تسويتها"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الشكوك حول رئاسته للوزراء "تمت تسويتها" الآن بعد أن نجا من التصويت على الثقة قبل أسبوعين.

وفي تصريح على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في ألمانيا، وصف جونسون التشكيك حول قيادته بأنها "تعليق سياسي"، مع تزايد الشائعات بأن قلة من نوابه يفكرون في الانتماء إلى حزب العمال، مشيرا إلى أن وظيفته هي "المشاركة في جدول الأعمال" الذي وضعته حكومته.

وأضاف: "أعتقد أن وظيفتي هي التحدث عن سياساتنا، وما نقوم به من أجل بلدنا، وما يحدث في مجموعة السبع"، مبينا أن "هناك الكثير من الناس الذين يمكنهم إبداء رأيهم في ذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت رئاسته للوزراء قد انتهت بحال انتقل المحافظون إلى حزب العمال، قال جونسون: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم تقديم تعليقات سياسية، وهذا ما يدفع لهم للقيام به، بينما وظيفتي هي الاستمرار في تنفيذ جدول الأعمال الذي لدينا وتقديمه، وهو جدول أعمال ضخم، وأنا متحمس جدا له. إننا نحقق قدرا هائلا من التقدم على جميع أنواع الجبهات".

المصدر: sky news