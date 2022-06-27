الحكومة الإسرائيلية ردا على إعلان أبو عبيدة: حماس مسؤولة عن الأسرى ونعمل مع مصر على إعادتهم

قالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن بيان كتائب "القسام" حول تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها، يثبت أن حركة "حماس" هي "منظمة إرهابية وإجرامية".

وقالت في بيان: "تثبت حماس هذه الليلة أنها منظمة إرهابية وإجرامية، تقوم باحتجاز مدنيين في انتهاك لجميع المواثيق والقوانين الدولية"، فضلا عن جثث جنود الجيش الإسرائيلي، مشددة على أن "حركة حماس هي المسؤولة عن أوضاع المدنيين الأسرى".

وأكدت أن "إسرائيل ستواصل جهودها، بوساطة مصرية، لإعادة الأسرى والمفقودين".

وتحتجز كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الجنديين أفيرا منغيستو وهشام السيد، بالإضافة إلى جثث الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

ولم يحدد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب "القسام" من هو الجندي الذي تدهورت حالته الصحية، لكنه تعهد ما يؤكد ذلك خلال الساعات المقبلة.

المصدر: RT