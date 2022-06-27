تشاووش أوغلو: يجب العمل سويا مع إيران لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ضرورة الاستمرار في العمل مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب "لأن الإرهاب هو عدو مشترك للجميع".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة، أشار تشاووش أوغلو إلى أنهما "ناقشا جميع جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران وكيفية تحسين التنسيق والتعاون في مختلف المجالات".

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وشدد على أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين سجل انخفاضا كبيرا، مضيفا: "لكن السنة الماضية سجل ارتفاعا بنسبة 62.5 بالمئة، واستمرت الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، يعني ذلك الانخفاض انقلب عكسيا".

ولفت إلى أن "رئيسي البلدين حددا هدف الوصول إلى 30 مليار دولار لحجم التجارة بين طهران وأنقرة".

وأردف قوله: "لكن الرقم حاليا أقل من هذا بكثير، لذلك علينا بذل جهود أكبر ورفع حجم تجارتنا، واستخدام جميع الآليات المتوفرة لدينا بشكل جيد".

كما أكد أن تركيا تعارض العقوبات الأحادية ضد إيران، معربا عن أمانيه أن تتخذ كافة الأطراف الخطوات المطلوبة من أجل تفعيل الاتفاق النووي مجددا.

وتطرق إلى التعاون بين تركيا وإيران بخصوص مكافحة الإرهاب، قائلا: "بصفتنا جارين فإن تعاوننا بمكافحة الإرهاب مهم، وبحثنا اليوم هذه المسائل كالتعاون الأمني، وشاطرنا تطلعاتنا الملموسة بهذا الصدد، وعلينا استمرار العمل سويا بهذا الخصوص لأن الإرهاب هو عدونا المشترك".

كما لفت إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني قضايا إقليمية بما فيها الأزمة الأوكرانية والوضع في العراق وأفغانستان، والمسألتين السورية واليمنية.

وأعرب تشاووش أوغلو عن رغبة تركيا بأن يصبح وقف إطلاق النار في اليمن دائما، مشددا أن الحل الوحيد هناك هو الحل السياسي.

وحول القضية السورية، أوضح أن استمرار اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، جرى بفضل مسار أستانا لحل الأزمة السورية، مؤكدا استمرار التعاون بهذا الخصوص.

المصدر: "الأناضول"